Christian Drosten, el virólogo de cabecera de Merkel cree que España superará el covid en primavera

"Todavía hay demasiadas personas no vacunadas en Alemania", insiste Christian Drosten, jefe de Virología de la Charité de Berlín y virólogo de cabecera de Merkel desde el inicio de la pandemia, "habrá muchas víctimas si no se toman de inmediato medidas más duras porque solo los test masivos, por sí solos, no podrán romper la cuarta ola", repite, y cuando se le pide que calcule de cuántas víctimas estamos hablando, predice que Alemania superará los 100.000 muertos por Covid este invierno. En vista de la experiencia en Inglaterra, con una tasa de vacunación igualmente alta, pero significativamente más infecciones y muertes, Drosten considera que la cifra es una estimación conservadora. Hasta ahora Merkel seguía las recomendaciones de Drosten al dedillo y el invierno pasado Alemania sufrió uno de los catálogos más duros y prolongados de restricciones del planeta. Pero Merkel se va lo que se va es el virus.