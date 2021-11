Además, España presenta uno de los porcentajes de vacunación más altos del continente , un 80%. Esta podría ser la clave de por qué nuestro país no sufre un aumento de casos tan pronunciado. Sanidad batió un récord de vacunados con algo más de 37 millones de personas con la pauta completa . No obstante, desde el 15 de octubre aumentan los casos de forma gradual y la tendencia es ascendente.

El número de ingresos hospitalarios asciende ahora a 187 , 11 más que el día anterior. El director general de Sanidad, Bjørn Guldvog, ha apuntado a establecer controles aleatorios en las fronteras y medidas dirigidas al personal sanitario no vacunado que esté en contacto con pacientes, a la vez que descartaba restricciones a nivel nacional.

Desde finales de octubre , el número de contagios no ha dejado de aumentar y pasó de 3.600 nuevos contagios el 29 de octubre a 6.150 una semana después y a 7.330 el lunes, según las cifras publicadas por el Organismo nacional de salud (Eody).

Los datos de Europa no dejan de ser preocupantes. Se presenta un panorama complicado de cara a las Navidades, según destaca la OMS. En el actual contexto, resulta imprescindible llegar a porcentajes de vacunación muy próximos al 100% de la población para terminar con la covid.

En cualquier momento puede surgir una nueva variante de escape al virus en alguno de los países del mundo donde no se ha vacunado masivamente o controlado el virus mediante medidas de prevención convencionales. Si esto se produjese, cabría la posibilidad de tener que vacunar de nuevo a toda la población con una nueva dosis o una adaptada a la nueva cepa.

En todo caso, la evidencia del fármaco muestra que; un vacunado tiene cinco veces menos posibilidades de contagiarse que un no vacunado; un vacunado que se haya contagiado tiene 29 veces menos probabilidades de acabar en el hospital que un no vacunado; y un vacunado que ingresa en UCI tiene tres veces menos probabilidades de morirse que un no vacunado.