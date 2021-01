Chuck Norris niega haber estado en el asalto al Capitolio tras viralizarse la foto de un hombre muy parecido

"Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí. No hay espacio para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y estaré siempre a favor de la ley y el orden. Vuestro amigo, Chuck Norris”, comentó el experto en artes marciales.