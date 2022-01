Comienza el juicio contra tres de los ex policías involucrados en la muerte de George Floyd

Los tres ex-policías que ayudaron al agente Derek Chauvin a contener a George Floyd en una calle de Minneapolis en mayo de 2020 serán juzgados en una corte federal a partir de este pasado lunes por violar los derechos civiles de Floyd , que murió asfixiado tras su detención. Se trata de los ex agentes J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao.

Están acusados de violar los derechos civiles del afroamericano, por no socorrerle cuando Derek Chauvin le aplastaba el cuello con su rodilla . Según la fiscalía, los policías deberían haber protegido a la persona que tenían bajo su custodia e impedido que se abusara de él. Chauvin, que se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía, ya fue condenado a 22 años de cárcel por estos hechos.

Los tres es agentes se enfrentan a cargos de violación de derechos bajo el pretexto de la ley por supuestamente no proporcionar asistencia médica a Floyd aquel fatídico día. Thao y Kueng, además están acusados de no intervenir en el uso de "fuerza irrazonable" de Chauvin, cuando se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante más de 9 minutos. Los agentes avisaron a los servicios médicos pero no proporcionaron ayuda a Floyd, quien había quedado inconsciente en el suelo, sin respiración.