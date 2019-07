Comienzan las redadas de deportación masivas en EEUU

Algunos inmigrantes ya evitan salir de sus casas

Se prevé deportar a 2000 personas en este primera redada

Ya han empezado las redadas de deportación masivas de la administración Trump a los migrantes que, según su criterio, sean considerados de riesgo.

El objetivo de esta operación que se está llevando a cabo en 10 ciudades del país son 2000 personas. Se estima que más de 10 millones de inmigrantes irregulares residen en Estados Unidos, el 66 por ciento de ellos desde hace más de una década. Algunos de los miles de perseguidos, asesorados por abogados ya evitan salir de sus casas.

"No hable, no deje que registren su casa, no firme nada" estos son algunos de los consejos que circulan en redes para que los ilegales puedan defender sus derechos frente a las redadas masivas que los servicios de inmigración han empezado este domingo.

"No hable, no deje que registren su casa, no firme nada"



"Si han entrado ilegalmente, tendrán que salir", asegura Donald Trump. Algunos de los escenarios en los que han comenzado estas redadas han sido grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Houston, ciudades santuario en las que la policía local no colabora en controles migratorios. Los alcaldes se niegan a cooperar y muchas comunidades religiosas han ofrecido refugio a los inmigrantes.



Dispuesto a continuar su cruzada, el presidente estadounidense carga en Twitter contra las mujeres de origen extranjero del Caucus Progresista, el sector más duro del Partido Demócrata. Ellas presentaron este viernes un duro informe sobre las condiciones en un centro de detención de Texas. Y ahora Trump les recomienda que se marchen a arreglar la situación de sus países, "totalmente rotos e infestados de crímenes", dice. Las congresistas responden: lo tachan de racista y cruel y piden a la cúpula demócrata un juicio político contra el mandatario.

Los máximos responsables del Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE), encargado de las deportaciones, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que administra el sistema migratorio, y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a cargo de patrullar la frontera, aparecieron por los principales medios de comunicación del país durante el día de ayer.

El ICE no hará comentarios sobre los detalles operativos de las redadas, según ha informado el director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Ken Cuccinelli. La prioridad será la detener a los criminales violentos y a los delincuentes con agravante.