Las compañeras de una nadadora trans se niegan a compartir vestuario con ella: "Todavía tiene partes masculinas"

A pesar de que Lia, de 22 años, se cubre con la toalla, muchas de sus compañeras se sienten incómodas con su 'anatomía masculina'. Afirman que ya han trasladado su preocupación al entrenador del equipo, Mike Schnur, para que la cambie de vestuario, pero que este no ha hecho nada. "Básicamente nos dijeron que no podíamos condenarla al ostracismo a Lia al no tenerla en el vestuario y que no hay nada que podamos hacer al respecto, que tenemos que darnos la vuelta y aceptarlo", afirman.