Alemania prohíbe a los no vacunados el acceso a comercios y actos culturales

Alemania se blinda contra el repunte de casos de coronavirus que está viviendo el país y también el resto de Europa. Lo hace apuntando directamente a los no vacunados.

Este mismo jueves, la canciller alemana, Angela Merkel , anunciaba las nuevas restricciones que se llevarán a cabo para frenar el aumento de contagios. Entre ellas destaca que las personas que todavía no se hayan vacunado contra el coronavirus tendrán prohibido el acceso a comercios y restaurantes , eventos culturales y actividades de ocio.

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha abogado por imponer un confinamiento para quienes no se hayan vacunado contra la Covid-19. Ha insistido, además, en que los no vacunados "representan un riesgo para todo el sistema de salud", instando a que las personas que no quieran inmunizarse, queden vetadas "prácticamente todas las áreas". Merkel, por su parte, se ha pronunciado a favor de imponer la vacuna como obligatoria en todo el país. Una decisión con la que parece coincidir su sucesor en el gobierno.