Se disfrazan de boya para meterse en el agua ante las restricciones por el confinamiento

Ha ocurrido en Francia . Dos hombres fueron descubiertos en la orilla del mar disfrazados de boya . Fueron grabados demostrándose así sus intenciones de saltarse las medidas de confinamiento. Decidieron disfrazarse de esta manera para poder bañarse en el mar, algo que, por el momento, no tienen permitido.

En el vídeo viral se puede apreciar cómo al salir del agua los dos hombres reciben señales sonoras que podrían suponer la llamada de atención de la policía. Se escucha un silbato y ambos se ponen manos a la obra para abandonar la playa. No obstante, según publica El Imparcial, fueron finalmente multados por los agentes.

Uno de los dos hombres implicados, llamado Pierre Kaci, reconoció que su idea, efectivamente, era poder bañarse en el mar. No obstante, se defendió como pudo: "Me tomo en serio el confinamiento, así que elegimos un lugar donde no había nadie. También buscábamos hacer sonreír a la gente y alegrarla en este periodo estresante", declaró.