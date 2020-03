El consejo del ministro de Defensa de Israel acerca del coronavirus que se ha hecho viral

El consejo del min d Defensa d Israel, Naftalí Bennet, q se hizo viral. “Tenemos q cuidar d los abuelos pero desde lejos: WhatsApp, Skype. Llevenlés comida, limpien la caja antes d irse y q ellos lo entren, ustedes no entren, no los abracen, porq los están poniendo en riesgo”. pic.twitter.com/am4Pmu6q7B

“Lo que tenemos que hacer en el próximo periodo de tiempo es cuidar de la abuela y del abuelo pero desde lejos: mucho WhatsApp, Skype, lo que quieran. Lleven comida, limpien la caja antes de irse y que ellos lo metan en sus casas, pero ustedes no entren, no los abracen, porque los están poniendo en riesgo”, insistió después.

Por último, el ministro quiso aclarar que estas medidas no son para siempre y, por ello, no deben asustar: “Lo que sucederá en los próximos meses es que, gradualmente, lo quieran o no, el resto de la población se va a contagiar coronavirus. Empezará con el 0,1%, el 1%, el 5%, el 20%. Cuando llegue al 60% o al 70%, la población será inmune, se termina la pandemia. Y el abuelo y la abuela podrán volver a salir”.