Muere por covid-19 una mujer peruana que participaba en el ensayo de la vacuna china Sinopharm

Una mujer peruana participante en el ensayo clínico de la vacuna contra el covid del laboratorio chino Sinopharm falleció por una neumonía causada por el coronavirus , un evento que no significa en absoluto que la vacuna sea ineficaz, advirtieron los responsables de la investigación.

La mujer padecía factores de riesgo

Al recibir el placebo y no estar inmunizada, la mujer desarrolló el cuadro infeccioso del covid de manera regular y se complicó al padecer diabetes e hipertensión , dos factores de riesgo asociados a buena parte de los fallecimientos por esta enfermedad en Perú, como indicó Germán Málaga, investigador principal del ensayo clínico.

Suspensión del ensayo

Pese a que el Ejecutivo anunció que ese primer lote de vacunas llegaría en enero, aparentemente no será así después de que la administración pública no haya logrado concretar el envío y haya sido un grupo de empresas privadas quienes se han comprometido a pagar y tramitar el avión que traerá la vacunas.

Los peruanos, reticentes a vacunarse

No obstante, una reciente encuesta reveló que un 48 % de los peruanos no quiere recibir la vacuna porque cree que no será segura, principalmente por haberse desarrollado tan rápido y haberse acortado los plazos normales de los ensayos clínicos.