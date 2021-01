Última hora del coronavirus | Bruselas amenaza con bloquear las exportaciones de vacunas fuera de la Unión Europea

8.30 Muere por covid-19 una mujer peruana participante en ensayo de vacuna de Sinopharm . No obstante, los responsables de la investigación afirman que su muerte no significa en absoluto que la vacuna sea ineficaz, advirtieron este martes los responsables de la investigación. Había recibido el placebo.

8.20 Portugal lleva contenedores refrigerados a los hospitales para guardar los muertos por covid que no caben en las morgues de la capital. Nuestro vecino está tan colapsado que estudia trasladar enfermos a otros países de la Unión Europea.

7.49 "Las vacunas de Pfizer y Moderna evitarán los contagios y acabaremos con el covid antes del verano" . Juan Fueyo es un científico español que lleva investigando más de veinticinco años en Estados Unidos . Sus estudios se centran en la ingeniería genética de virus diseñados para combatir el cáncer. Los virus modificados en su laboratorio, que codirige junto a su esposa, Candelaria Gómez Manzano, se han aplicado en diversos estudios clínicos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Profesor en el Departamento de Neurooncología del M.D. Anderson Cancer Center en Houston, Fueyo es miembro de la American Academy of Neurology. En su último libro, Fueyo afirma que "es muy posible que nuestra generación sufra un apocalipsis y que un virus asesine a tres mil quinientos millones de personas en los próximos diez años. Arrecian pandemias: han sido cuatro veces más frecuentes en los últimos cincuenta años y han experimentado una explosión en los últimos diez. Apenas salimos del peligro propuesto por un virus y aparece el siguiente: otra nube negra atisbando nuestros pulmones".

7.30 Los españoles pierden el miedo a vacunarse del coronavirus y cederían derechos por frenar al virus. ¿Tienen miedo los españoles a vacunarse? La respuesta es no, o al menos no tienen más miedo que el resto del mundo. De hecho, el 67% de los españoles se muestra abierto a ponerse la vacuna si se considera segura y efectiva, frente al 28% que lo rechazaría, según los resultados de la Encuesta Mundial de Final de Año, en la que un año más participa España a través de Sigma Dos. Son ratios que reproducen exactamente la media mundial, donde también un 67% de la población de los países participantes en el estudio están dispuestos a vacunarse, frente a un 28% que no.