La crisis del coronavirus en India, un problema mundial

Cada día el aumento de casos de covid bate récords en India . Su crisis nacional puede tener repercusiones globales , a medida que el virus se extiende en India puede hacerse resistente a las vacunas, amenazando el progreso en la vacunación de otros países. Por eso los expertos reclaman ayuda internacional para la India por el bien de todos. “Si no ayudamos en la India, me preocupa una explosión de casos”, ha explicado el doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, en declaraciones a CNN .

Algo similar sostiene Amaia Foces , una doctora española que t rabaja en un colegio indio . "Es desgarrador, he llorado muchas veces, me pongo una coraza", cuenta Foces que recibe llamadas a diario rogando una cama u oxígeno. "Una dosis de AstraZeneca no protege contra esta variante en India, dos vacunas espero que sí. El virus es extremadamente contagioso y rebasará fronteras”, advierte.

Ayuda internacional urgente

No obstante, la prioridad inmediata es salvar las vidas de los que ya están enfermos y vacunar para detener la propagación del virus . Es una paradoja saber que uno de los mayores productores de vacunas del mundo no tiene dosis suficientes para aumentar la producción y salvar las vidas de sus ciudadanos.

Una bomba india a punto de estallar

Las variantes son una verdadera amenaza para el mundo. En diciembre, los científicos detectaron una nueva variante, la B.1,617, en la India. No obstante, las autoridades no saben si es esta variante la que está causando el caos en el país porque no hay vigilancia genómica. Eso no quita el miedo a que sea ella la causante de que la gente "muera en horas, hay muchos niños en la UCI y vacunados graves", han explicado en el programa de Cuatro Horizonte.