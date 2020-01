Guaidó no cede ni se rinde ante el chavismo: “Vamos a poner el pecho; Venezuela lo vale”

Venezuela vive en un cisma absoluto. El país está plenamente dividido. El chavismo y el bando opositor llegaban este fin de semana a las manos en la Asamblea Nacional; el tablero donde se dirimen desde hace un año sus diferencias. Su nuevo presidente fue elegido este domingo frente al rechazo y la ira de la oposición, que denunciaba un “golpe de Estado parlamentario”. Guaidó, –como varios diputados–, no estuvo presente. No le dejaron acceder. La policía bolivariana impidió al hasta entonces presidente de la Asamblea Nacional entrar en el edificio, pese a que lo intentó hasta escalando una verja. No pudo, y juró el cargo en una sala anexa. Pero Guaidó no se rinde. Volverá este martes a desafiar al régimen de Maduro. Promete entrar de nuevo: