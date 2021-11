Darrell Brooks, presunto autor del atropello de Wisconsin, rompe a llorar al conocer la muerte de otro niño

Darrell Brooks no ha podido contener las lágrimas al conocer que uno de los niños atropellados en el desfile navideño en Waukesha (Wisconsin, EE UU), de solo 8 años, había muerto al no superar las consecuencias de las heridas sufridas. Con esta muerte, la cifra de fallecidos aumentó a 6 muertos mientras los heridos ascienden a 62 heridos. Otros 13 menores siguen ingresados. Esposado y vestido con un chaleco verde escuchaba cabizbajo los detalles del día del atropello. Consolado por su abogada se ha declarado inocente. El juez ha fijado una fianza para él de 4,5 millones de euros, una cifra muy alta pero considera necesaria por el claro riesgo de fuga. La fiscalía pide seis cargos de homicidio intencionado.

Aparentemente nervioso, Darrell Brooks, llama a la puerta de un amigo después de presuntamente atropellar y provocar la muerte y la histeria en un desfile navideño en Wisconsin. El joven que le abre, no lo sabe. Tiritando, Darrell le dice que no tiene hogar. Y le pide usar su móvil para pedir un uber. Al poco, vuelve con la excusa de haberse olvidado su identificación. Su vecino ya no le abre. Llega la policía y lo detiene en la entrada. Todo, minutos antes de que llegara su taxi.