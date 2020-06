Decapitan a una perra y lanzan el cuerpo a casa de su dueña: piden ayuda para encontrar al responsable

El ataque mortal ocurrió hace menos de un mes en Staffordshire, Reino Unido. Cuando Andrea Jarvis llegó a su casa después de trabajar, como era su costumbre, llamó a Hollie, una perrita bull terrier con la que convivía felizmente desde hace 13 años. Como el animal no acudía a su encuentro como de costumbre, esta mujer se puso a buscarla. Fue en el jardín donde se encontró con una imagen que nunca podrá borrar de su mente: su fiel mascota muerta y mutilada.

La mujer recuerda con mucho dolor que obviamente no estaba preparada para lo que observó. "No podía creer lo que estaba viendo. Hollie estaba muerta y su cuerpo estaba mutilado de una forma horrible”, contó Jarvis a la Policía.

También relató que una pata y la cabeza estaban separadas del cuerpo que estaba cubierto de tierra y no presentaba restos de sangre.

El hijo de Andrea, Jack, ha querido contar en Facebook cómo se siente tras la pérdida de su perrita. “No hay palabras para describir cómo me siento en este momento, algunas personas dirán que es solo un perro, pero ella era de la familia, era tierna como una bolsa llena de gatitos. Solo quería ser amada y alimentada. No podría haber pedido un mejor perro”, afirma.