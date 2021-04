Detenidos por "motivos de seguridad" un exasesor y un miembro de la Familia Real de Jordania

Las fuerzas de seguridad jordanas han arrestado "por motivos de seguridad" a varias personas, entre ellas a un exasesor del rey Abdalá II y a un miembro de la Familia Real jordana , en medio de la incertidumbre sobre la situación del antiguo príncipe heredero Hamza bin Husein, quien ha denunciado que se encuentra bajo arresto domiciliario y entre informaciones no contrastadas sobre un posible intento golpe de Estado en el país.

El exasesor ha sido identificado como Basem Awadalá , viejo confidente del monarca y antiguo ministro de Finanzas. El miembro de la Familia Real ha sido identificado como Sharif Hasán Ben Zaid , según la información de la agencia oficial de noticias jordana, Petra, que no da más detalles al respecto. Las fuentes de la agencia se han limitado a indicar que "se está realizando una investigación", sin dar más detalles.

El caso del expríncipe heredero

"Tuve una visita del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas jordanas esta mañana en la que me informó que no se me permitía salir, comunicarme con la gente o reunirme con ellos, porque en las reuniones en las que estuve presente, o en las redes sociales relacionadas con las visitas que hice, hubo críticas al gobierno o al rey", ha explicado Hamza en el vídeo, en el que ha negado que fuera él quien vertiera estas acusaciones.