Una doctora con covid denuncia el trato racista de un hospital días antes de morir: no se creyeron su dolor

"Después de recibir dos infusiones de Remdesivir el doctor dijo que no me falta el aire, no sabe por qué me duele el cuello y no se siente cómodo dándome narcóticos. Todo lo que puedo hacer es llorar. Tenía tanto dolor", se quejaba la mujer, denunciando el mal trato por parte del personal sanitario del hospital, que desatendía sus quejas ante el dolor que sufría.