Con la vista puesta en un cohete chino: hasta una hora antes del impacto no se sabe dónde caerá

Algo que para Jonathan McDowell del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, según recoge CNN,"no es el fin del mundo". "No creo que las personas deban tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que impacte a alguien es bastante pequeño, no insignificante, podría suceder, pero el riesgo de que te impacte es increíblemente pequeño", añade. Además, McDowell aconseja no perder "ni un segundo de sueño" en tomarse esto como una posible amenaza.