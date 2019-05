La Policía levanta la alerta en una zona aledaña a Downing Street

"Felices de informar de que el objeto ha sido analizado por completo y no es sospechoso. Las calles se reabrirán en un corto periodo de tiempo", ha informado la Policía en su cuenta de Twitter, desde la cual ha agradecido la "paciencia" y la "cooperación" de la ciudadanía.

Y Theresa May se plantea dimitir

No hay un respiro para los británicos. Según informa 'The Times' la primera ministra podría anunciar mañana viernes su dimisión. Su propuesta de intentar por cuarta vez que el Parlamento británico apruebe el acuerdo para el brexit al que May llegó con la Unión Europea ha provocado un motín dentro de su gobierno que hace imposible su continuidad. Y más al abrir la puerta a un nuevo referéndum.