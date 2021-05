El drama de los albergues en Río Grande: el sueño de encontrar asilo en tierra estadounidense

Todos sueñan con terminar en territorio estadounidense

Un drama que ningún niño debería vivir, pero al que todos ellos se han enfrentado

Y todavía no han podido comunicarse con los suyos. "No saben si estoy aquí ni nada", cuenta la madre de la familia, mientras su hija le pide que no llore. Un drama que ningún niño debería vivir, pero al que todos ellos se han enfrentado. Ahora tendrán que esperar 60 días en el país hasta que un juez decida si les otorga o no el tan ansiado asilo.