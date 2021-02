EEUU sí recomienda dos mascarillas para prevenir las nuevas variantes de la covid

EEUU ha dado un giro de 180 grados respecto al uso de las mascarillas con la victoria de Biden. Tanto que ahora se pone a la cabeza de los países que recomiendan el uso de una doble mascarilla y su buen uso para evitar los contagios. Eso sí, el estudio en el que se basa el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU y que se ha conocido hoy ha probado el uso de la doble mascarilla en laboratorios no en la calle. Pero si el gran experto del país, Anthony Fauci se deja ver con dos, la población empieza a imitarle. EEUU ha pasado pues, de no llevarla y ningunear su uso bajo el mandato de Trump a ponerse en primera línea en su defensa. No todos los expertos opinan lo mismo y muchos consideran que no es el número de mascarillas sino su uso correcto y ponérselas bien lo que funciona.