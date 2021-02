Darias dice que las mascarillas higiénicas que se venden en España protegen más que las del resto de Europa

El debate de las mascarillas higiénicas sí o no parece interminable. Este lunes entraba en vigor la prohibición de su uso en las escuelas francesas al considerar que no protegen adecuadamente frente a las nuevas cepas.

"Sabemos que en la población a veces el uso de las mascarillas no es el más adecuado, por lo que quiero hacer una llamada al uso correcto de las mismas, porque son las que nos permiten, junto a otras medidas, llevar a cabo una protección lo más adecuada posible para impedir que el virus se propague", ha insistido.

Sobre este precio que pagamos los españoles por las mascarillas FFP2 no hubo comparativa con el resto de Europa. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que dilató la bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas asegurando que Bruselas no lo permitía, ahora ha explicado que las mascarillas FFP2 no están clasificadas como "obligatorias" por parte de las autoridades sanitarias.