Elecciones estadounidenses: preguntas y respuestas en los comicios más polarizados y extraños de la historia

Los candidatos: los más longevos en la lucha por la presidencia

Concretamente, en las filas del Partido Republicano, Trump se postula para la reelección a sus 74 años y tras haber superado recientemente al coronavirus. Según sus propias palabras, se siente más joven que nunca y se considera “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”. Su deseo: “volver al trabajo inmediatamente”, confiado, al menos de cara al público, de que logrará alzarse con la victoria. “Seré presidente de nuevo”, ha dicho, advirtiendo que no acepta bien las derrotas. ‘Ganar es fácil, pero perder no lo es tanto’, asegura el magnate republicano, reconocido durante estos últimos cuatro años como una de las figuras más controvertidas que han pasado por la Casa Blanca. Con su lema ‘America First’ (América lo primero), el 45 presidente de EEUU, eterno negacionista del cambio climático, como también desde el principio del coronavirus, –antes de sufrirlo en primera persona–, 'pelea' por no convertirse en el primer presidente en ejercicio que cae derrotado en una lucha por la reelección desde George HW Busch en 1992.