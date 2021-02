Elon Musk desconfía de los Máster en Administración de Empresas: "No saben cómo funcionan las cosas"

El propietario de Tesla ha asegurado en la charla que ha concedido al canal de YouTube que estos estudios universitarios a los que acceden miles de alumnos no proporcionan la experiencia real que se necesita para liderar y manejar con éxito una gran empresa.

Para Elon Musk, los máster en administración de empresas no ofrecen los conocimientos suficientes para llevar a cabo el trabajo de un director de una firma y, por tanto, crear un buen producto. El fundador y propietario de Tesla considera que estos estudiantes " podrían ser buenos en presentaciones de PowerPoint ". Sin embargo, Elon Musk detalla que, tras cursar estos estudios, los alumnos " no saben cómo funcionan las cosas ".

El hombre más rico del mundo también ha querido dejar claro que no tiene nada en contra de los estudios universitarios. El propio Elon Musk ha recordado que él mismo cuenta con dos carreras relacionadas con el mundo de los negocios a los que se dedican las empresas que ha creado. Durante su vida estudiantil, Musk estudió las carreras de física y economía en la Universidad de Pensilvania.

No obstante, el propietario de Tesla y SpaceX recuerda que, el graduarte en cualquier empresa relacionada con las empresas o con la economía, no dota al estudiante con la capacidad de dirigir una gran empresa o crear un exitoso producto: "No son conscientes de lo que realmente se necesita para hacer productos excelentes".