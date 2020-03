La lucha desesperada de una embarazada con coronavirus por salvarse ella y a su bebé conmociona a Gran Bretaña

Desde su cama de hospital, Karen cuenta que lleva ya " 26 semanas de embarazo casi con mi bebé. Me acaban de decir que tengo Covid-19 y he estado enferma durante dos semanas. Llevo en el hospital desde el sábado y hoy es miércoles. Tengo neumonía en ambos pulmones y estoy luchando por mí y mi bebé. No vale la pena salir".

La esteticista continúa: 'Tengo tres hijos en casa y un esposo que no puedo ver. No sé de dónde lo cogí, pero estoy muy enferma. 'Te digo ahora que si vas a encontrarte con tu amigo para tomar una cerveza estúpida o un dar un paseo porque hace buen tiempo, te llevarás esto a casa y matarás a alguien, uno de los miembros de tu familia. Escucha a Boris (Johnson); solo no salgas, no vale la pena'.