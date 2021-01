Singapur encarcela a una mujer que tuvo covid-19 y ocultó que había estado viéndose con un hombre

Oh Bee Hiok, de 65 años, ocultó al Ministerio de Sanidad que se había reunido en múltiples ocasiones con su amigo Lim Kiang Hong, de 71 años, antes de que se le diagnosticara la enfermedad el 26 de febrero de 2020, por miedo a que pensaran que pudiera tener una relación extramatrimonial con él, indicó este sábado el periódico de la ciudad-Estado 'The Straits Times'.

El amigo de la acusada también contrajo el covid-19 un mes después, aunque no por haber estado en contacto con la mujer, pero eso no fue óbice para que el juez impusiera una pena de prisión, a pesar de haber sido el argumento de la defensa para que la sentencia se limitara a una multa.