Las enfermeras de EEUU cargan contra los CDC por permitir a los vacunados no llevar mascarillas

El sindicato más numeroso de EEUU de enfermería ha hecho público su malestar con las últimas recomendaciones de los CDC , que avala que las personas vacunadas contra el covid no lleven mascarillas en la mayoría de entornos. "Ahora no es el momento de relajar las medidas de protección, y estamos indignados de que los CDC hayan hecho precisamente eso mientras todavía estamos en medio de la pandemia más mortífera en un siglo", han asegurado las enfermeras.

National Nurses United ha condenado a los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) por su nueva guía que dice que las personas vacunadas no tienen que usar mascarillas en la mayoría de los entornos y ha pedido una reversión. "Esta nueva guía de los CDC no se basa en la ciencia, no protege la salud pública y amenaza la vida de los pacientes, enfermeras y otros trabajadores de primera línea en todo el país", ha afirmado la directora ejecutiva de National Nurses United, Bonnie Castillo, en un comunicado.