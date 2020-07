Trump sigue apostando por la reapertura de los colegios, pero la escuela de su hijo no abrirá en septiembre

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, sigue manteniendo su postura firme sobre reactivar la economía a pesar de que la pandemia de coronavirus no cesa en Estados Unidos, que encabeza el ránking mundial de afectados por este virus.

Dentro de esta reapertura económica también defiende la de los colegios y universidades, para los que el presidente no ve ningún riesgo la vuelta a las aulas en septiembre.

Sin embargo, a pesar del férreo pensamiento del líder de la Casa Blanca, la escuela de su hijo no volverá a abrir como método para evitar contagios por la pandemia. Se trata de la escuela Episcopal de San Andrés, una escuela privada en los suburbios de Maryland en Washington.

Según recoge The New York Times, la escuela envió una carta a los padres de los alumnos en la que expone que dudan todavía de cómo será la vuelta a las aulas de los alumnos, pero de lo que están seguros es que en septiembre no volverán las clases presenciales.