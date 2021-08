España trabaja para repatriar a sus ciudadanos en Afganistán: "Los talibanes están por todos lados"

Con los vuelos suspendidos y las carreteras colapsadas , los que intentan operar son los medios aéreos con los que los distintos países intentan in extremis sacar a sus ciudadanos del lugar : diplomáticos, militares, colaboradores… La operación es sumamente compleja, y el caso no es distinto para España , que trabaja para poder recoger a una delegación de unas quinientas personas , entre españoles y traductores que nuestro país quiere acoger junto a sus familias.

“Un amigo me dijo que tres semanas después vinieron con una lista y estaban buscando”, indica, confesando que no sabe si su propio nombre está entre ellos: “Eso no lo sé, pero seguramente, porque he estado cinco años trabajando con las fuerzas españolas, así que seguramente”, nos cuenta.