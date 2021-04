EEUU busca la mascarilla perfecta: 500.000 dólares para el que diseñe la más eficaz y menos molesta

Las mascarillas se han convertido en indispensables en nuestro día a día. Como parte de un elemento crucial para la prevención de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 , ciudadanos de uno y otro rincón del planeta han tenido que adaptarse a su uso y convivir con ellas a diario . Demandadas en todo el mundo ante la necesidad de combatir la pandemia, los distintos distribuidores se han afanado en proporcionar una oferta que, si bien en un principio era absolutamente escasa, ahora cuenta con todo tipo de variedades. Materiales, colores y dibujos para todos los gustos inundan lo que es ya un vasto mercado en el que, no obstante, lo que ha de primar es la seguridad. Por ello, Sanidad atajó las condiciones de venta , y, de hecho, las FFP2 y FFP3, más difíciles de adquirir en gran cantidad, se han convertido en un gran reclamo .

En torno a ellas, no obstante, abundan de forma recurrente distintas quejas: muchas no se ajustan bien a nuestra cara, lo que resta su eficacia; a menudo producen irritación de la piel ; a algunas personas les da sensación de sofoco ; para otras entorpece la comunicación ; la durabilidad recomendada es escasa; y… un clásico que desespera a quienes usan gafas: los cristales empañados.

Una competición dividida en dos fases por el mejor diseño de mascarillas

Tras ello, en la segunda fase tendrán que enfrentarse a la denominada “prueba de concepto ”, en la que, como informa The Verge , tendrán que realizar un diseño de mascarilla completamente nuevo y materializarlo, entregándoselo al comité para que lo pueda probar y valorar.

De este modo, se espera conseguir un nuevo prototipo de mascarilla que lidie contra los problemas que para muchos usuarios tienen las que se usan actualmente. Ello, no obstante, como recalcan los organizadores del concurso, no quiere decir, para nada, que las que se emplean y están recomendadas no sean efectivas en la lucha contra el virus.