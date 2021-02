Los ciudadanos desoyen al Gobierno y disparan las ventas de las mascarillas FFP2 y FFP3

Reme Navarro, cofundadora de MiFarma, insta a eliminar el IVA de las FFP2

Algunos países de la UE ya recomiendan u obligan a utilizar las FFP2

En España, el Gobierno reserva el uso de estas mascarillas a los sanitarios

A la espera de lograr la inmunización al coronavirus a través de la vacuna, las mascarillas son junto a la distancia social, la higiene de manos y el resto de medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, el mejor escudo para frenar los contagios. Por ello, meses después de que se estableciese su uso obligatorio, y a raíz de las nuevas variantes del virus, continúan las dudas sobre esta barrera, motivadas, además, por los cambios en la legislación tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La preocupación de los ciudadanos se traduce en cifras en las farmacias: a pesar del precio y de las recomendaciones del Gobierno, la venta de las FFP2 se ha disparado y son ya las más demandadas.

En declaraciones a Informativos Telecinco, Reme Navarro, farmacéutica, cofundadora de la empresa líder en productos de farmacia y parafarmacia MiFarma y directora de Estrategia de Negocio de Atida, se refiere a ellas como un "bien de primera necesidad" e insta al Gobierno a eliminar el IVA de las mascarillas FFP2.

Cabe recordar que mientras algunos países de la Unión Europea como Francia, Alemania o Austria han actualizado sus protocolos para obligar o recomendar en ciertos lugares como tiendas o medios de transporte públicos las mascarillas quirúrgicas tipo 1, FFP2 y FFP3 (con capacidad de filtrado de partículas en suspensión igual o superior al 90 por ciento) ante la aparición de nuevas variantes, el Gobierno de España en su Guía de Mascarillas mantiene que estas deben de ser utilizadas preferentemente por profesionales. “Si no eres profesional, no estás en contacto con el virus o no tienes actividades de riesgo relacionadas con el COVID-19, no necesitas este tipo de mascarillas para protegerte de contagio, a no ser por indicación médica”, indican en el documento.

Desde el 1 de enero España prohíbe, eso sí, la comercialización de equipos de protección individual (EPI) sin marcado CE europeo, y, el 13 de enero entró en vigor una orden ministerial para endurecer los requisitos para la venta de mascarillas higiénicas que, además, deberán ser testadas por un laboratorio acreditado a partir del 15 de marzo.

Por otro lado, desde la oposición, no solo han criticado que el Gobierno no haya bajado el IVA de las FFP2: el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a que el IVA aplicable a las mascarillas FFP2, FFP3 y de todas aquellas mascarillas autorizadas por el Ejecutivo baje al 0 por ciento hasta diciembre de 2021.

Más allá del debate político, en las últimas semanas son ya varias entidades las que han recomendado el uso de estas mascarillas en espacios cerrados con poca ventilación en los que no es posible mantener la distancia social y es necesario estar durante un tiempo prolongado. Entre ellas, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) o el Consejo General de Enfermería. Y, una de las caras más visibles en la pandemia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, zanjaba el debate en una de las ruedas de prensas posteriores al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: “Cuando es una persona la que lleva la mascarilla y se tiene que proteger a sí misma, la más eficaz es la FFP3". Sobre la FFP2, especificaba, “protege fundamentalmente a quien la lleva, protege un poquito más que las otras, pero no hay una diferencia radical", es decir, si las quirúrgicas tienen "un filtrado hacia dentro de entre el 90 o 93%, las FFP2 tienen un filtrado en torno al 95 o al 98%, pero no hay riesgo cero ni una diferencia radical".

Entre los ciudadanos, el tipo de mascarilla más utilizado sigue siendo la quirúrgica, según revela la cuarta ronda de resultados del estudio 'COSMO-Spain', un trabajo llevado a cabo en otros 31 países que está impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, es reseñable que cada vez menos personas la utilizan en primer lugar, un 40 por ciento de la población. Su uso prioritario ha caído tanto que el número de personas que eligen una FFP2 respecto a una quirúrgica dista poco: la escogen el 37 por ciento frente al 26 por ciento registrado en la ronda anterior.

Además, hay una tendencia a llevar dos mascarillas que se ve cada vez más desde que en EEUU, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) lo recomendasen para protegerse de las nuevas variantes. Sin embargo, también esto genera debate ya que en España, ya son varios los que se pronuncian en contra, entre ellos, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), Rafael Ortí, quien considera que no hay que utilizar ambas "nunca" y hacerlo es "absurdo".

Las mascarillas FFP2, las más demandadas

En las farmacias, uno de los lugares a donde los ciudadanos acuden a comprar las mascarillas e, incluso, piden consejo a sus profesionales para adquirir algunos de sus productos, también notan este cambio de tendencia en las compras. En este sentido, Reme Navarro llama al Gobierno a facilitar el "acceso" a las FFP2 a todos los ciudadanos a la vez que comenta los diferentes factores que, en su opinión, han podido incrementar el volumen de las ventas y aconseja a la población sobre la mejor forma de utilizarla.



Pregunta. ¿Qué mascarilla debería llevar la población? ¿Se debe descartar algún tipo o reservar su uso a circunstancias especiales?

Respuesta. El Gobierno en su Guía de Mascarillas recomienda a la población el tipo de mascarilla según su eficacia de filtración (FFP1, FFP2, FFP3). Las FFP2, concretamente, filtran las bacterias hasta un 92%. Las FFP1, por su parte, solo tienen una eficacia del 70%. Y el uso de este tipo de mascarillas es muy recomendable en espacios cerrados como el metro o la oficina.

Por otro lado, hay que evitar el uso de las mascarillas que no están homologadas. Desde el 1 de enero en España no se pueden comercializar las que no estén homologadas por la Unión Europea. Esta homologación se traduce en que los productos sanitarios deben cumplir unos estándares de calidad que marca la propia Unión Europea y la propia mascarilla debe incluir. Datos como el fabricante, la referencia del producto, el tipo de uso y el símbolo de CE con el número del organismo encargado de la certificación del producto.

Seguramente el mal uso de las mascarillas tenga algo que ver con que la incidencia de casos haya aumentado durante la tercera ola

P. ¿Hacemos mal uso de ellas?

R. Seguramente el mal uso de las mascarillas tenga algo que ver con que la incidencia de casos haya aumentado durante la tercera ola. Aunque es obligatorio llevarla en cualquier espacio público, en muchos casos su utilización no es la adecuada. A día de hoy podemos seguir viendo a personas con la nariz fuera, con mascarillas que no están homologadas o incluso a ciudadanos bajándoselas para hablar o toser. Por ello, se debería incidir más en este tema, seguir informando a la ciudadanía para que conozcan bien los tipos de mascarillas, cuáles están homologadas y deben utilizarse en determinados casos y, por su puesto, cómo hacer un uso correcto de las mismas. Si todos y cada uno de nosotros utilizásemos la mascarilla adecuada e hiciésemos un uso correcto de la misma, la incidencia de casos disminuiría sin lugar a dudas. Siempre y cuando, el resto de medidas vayan a la par.

P. ¿Ha habido un incremento en la compra de las mascarillas FFP2 tras las últimas informaciones que apuntan que son más eficaces contra el virus como ya han dicho en otros países de Europa?

R. Para que te hagas una idea, en nuestra plataforma hemos apreciado un aumento de más del 40% de las ventas en mascarillas FFP2 respecto a semanas anteriores.

Además, también hemos comprobado que las mascarillas FFP3 han pasado de no tener demanda a aumentar su venta en más de un 10% respecto a la semana anterior.

Desde el pasado mes de enero, notamos un incremento muy notable respecto a semanas y meses anteriores. Coincidiendo justo con las declaraciones del gobierno en las que comentaban la eficacia de las mascarillas FFP2 y FFP3. Por ejemplo, el domingo 24 de enero fue uno de los días con mayor demanda de mascarillas en nuestra web pero vemos que esta tendencia se mantiene y sigue en alza.

P. ¿Por qué no se habla tanto de la mascarilla FFP3, que, según Fernando Simón, es más efectiva?

R. La mascarilla FFP3 filtra alrededor del 98% de las bacterias pero su precio suele ser más caro en comparación a las mascarillas FFP1 y FFP2. Esto se debe a que requieren de diferentes materiales y una homologación especial para su fabricación. Razón por la que este tipo de mascarillas es mucho más escasa y menos accesible.

Por ello, desde Mifarma, creemos que está demostrado que el uso de la mascarilla evita un incremento de los contagios. Consideramos que España debería empezar a implantar medidas como las que están tomando otros países europeos, como hacer obligatoria una mascarilla accesible y con un alto grado de filtración como la FFP2 (del 92%) y no permitir el uso de sucedáneos de tela o mascarillas no homologadas.

Sin lugar a dudas, las mascarillas más vendidas ahora mismo son las FFP2, seguidas de las FFP3 Y FFP2 de colores e infantiles

P. En cifras, ¿cuáles son las más vendidas?

R. Sin lugar a dudas, las mascarillas más vendidas ahora mismo son las FFP2, seguidas de las FFP3 y FFP2 de colores e infantiles. Además, nos hemos dado cuenta que la demanda de packs aumenta ya que el uso es constante y diario y la venta por unidad disminuye cuando existe una alternativa en pack.

En nuestra web, los clientes pueden encontrar mascarillas de todos los precios y por packs o unidades. Por ejemplo, la mascarilla FFP2 Mifarma Daily, cuesta 0,95€ la unidad y ofrece protección respiratoria, con una eficacia de filtración mínima de más del 94%.

P. El aumento del temor a las distintas variantes del coronavirus, ¿está incrementando la venta de mascarillas? ¿Hay algún otro factor que dispare las ventas?

R. Creemos que sí puede ser un factor determinante en este crecimiento. Además de los innumerables estudios que demuestran que su uso evita un incremento de los contagios. La llegada de la tercera ola y los picos de frío también fueron factores que dispararon más la venta de estos productos. Al final son factores determinantes para que la incidencia del virus se incremente o disminuya.

P. ¿Cree que el precio de las mascarillas es adecuado? ¿Se debería de implantar algún tipo de ayuda?

R. Desde Mifarma, nos gustaría hacer un llamamiento al gobierno ya que creemos que las mascarillas FFP2 deberían ser obligatorias y son un bien de primera necesidad ahora mismo, por lo que no deberían incluir el IVA para ser más accesibles para todos.

Usar FFP2 sobre mascarillas quirúrgicas es un error ya que puede empeorar el ajuste

P. ¿Qué opina del uso de la doble mascarilla? Mientras en España desde Medicina Preventiva desaconsejan su uso, en EEUU se recomienda. En caso de llevar las dos, ¿cómo se debería hacer, es decir, cuál debería ser la que se expone al exterior?

R. Creemos que hay que seguir la normativa que marca el gobierno, a través de documentos como la Guía de Mascarillas. Nos parece importante establecer una serie de criterios comunes que todos sigamos por igual, para cerciorarnos de que estamos protegiéndonos de la forma más eficaz. Por ello, a día de hoy creemos que lo más adecuado es utilizar una mascarilla homologada de alta protección, que se adecúe a cada persona y su estado.

También cabe destacar que el CDC (Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos) ha recomendado el uso de una segunda mascarilla con el fin de proteger cualquier hueco lateral, no para aumentar el nivel de filtración de la mascarilla en sí mismo.

Por lo tanto, me ceñiría a las indicaciones del gobierno pero en caso de llevar dos tenemos que tener en cuenta algunas cosas:

- Usar FFP2 sobre mascarillas quirúrgicas es un error ya que puede empeorar el ajuste.

- Sin embargo, usar una quirúrgica encima de una FFP2 podría ser útil para evitar las salpicaduras en esta última, sobre todo, en el caso de personal sanitario.

Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las mascarillas siempre deben ser homologadas y cumplir con la normativa. Además, hay veces que utilizar varias mascarillas de diferentes tipos, nos dificulta la respiración, nos agobia, no se adapta o nos la tocamos mucho por querer colocarla mejor y eso solo empeora.

Desde el inicio de la pandemia, las ventas de mascarillas y geles desinfectantes aumentaron hasta un 350% en las semanas de confinamiento

P. Además de mascarillas, ¿qué es lo que se está vendiendo contra el coronavirus? ¿Cómo se preparan los españoles para esta tercera ola?

R. Para evitar la transmisión del virus es fundamental mantener una correcta higiene de manos, que es uno de los principales focos de infecciones. Para ello, es importante tener a mano gel desinfectante, gel hidroalcohólico.

Por poner las cifras sobre la mesa, desde el inicio de la pandemia, las ventas de mascarillas y geles desinfectantes aumentaron hasta un 350% en las semanas de confinamiento. Los pedidos de termómetros, un 1.500%. Vendimos holgadamente más de un millón de mascarillas al mes desde marzo, con picos de más de 150.000 diarias.

P. Por último, ¿qué opina de la realización de test de antígenos en farmacias?

R. Respecto a los test en farmacia, considero que deberían haberse implementado desde un inicio. Los farmacéuticos contamos con formación específica y a través de protocolo por el que podemos llevar a cabo los test y realizarlos incluso en la farmacia.