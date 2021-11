La incidencia por covid en algunas comunidades hace plantearse volver a las restricciones en Navidad

A dos meses de las fiestas navideñas, la subida de positivos covid no tranquiliza. Con 112 casos por 100.000 habitantes Navarra encabeza la lista de territorios en riesgo medio covid, un puesto que quita hoy a País Vasco, con 109 casos, aunque son hasta 11 las comunidades que superan la barrera de los 50 casos.

Aunque la presión en los hospitales no se dispara, se habla de restricciones si no cambia la tendencia y no se cumple con mascarilla y distancia. El presidente vasco mira a Navidad y advierte de una posible vuelta atrás.