El pasaporte de vacunación no servirá para viajar libremente por Europa

El pasaporte de vacunación, finalmente, no servirá para viajar libremente por la Unión Europea , como quería España. Los gobiernos se reservan la posibilidad de seguir imponiendo restricciones en sus fronteras con el objetivo de frenar el coronavirus . Un varapalo para los países más dependientes del turismo , como el nuestro.

Los gobiernos de la Unión Europea acuerdan ahora restringir el uso y la duración del llamado 'pasaporte covid' y dejan claro que no es un documento de viaje. No quieren que pueda ser discriminatorio para las personas no vacunadas.