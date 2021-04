Última hora del coronavirus | El pasaporte de vacunación no servirá para viajar libremente por la Unión Europea

Con la Unión Europea tratando de decidir qué hacer con las vacunas de Janssen y AstraZeneca , habrá que esperar a la próxima semana para saber qué relación existe entre el fármaco de Jansen con los casos de trombosis. Las dosis que ya están aquí deberán seguir en el almacén, aunque el plan de vacunación parece que no variará. Queda en manos de Pfizer , que ha anunciado que adelantará la entrega de 50 millones de dosis a la Unión Europea. Mientras, se rebajan las expectativas sobre el pasaporte de vacunación.

El pleno del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha confirmado la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la gestión del Gobierno de la pandemia, respaldando así la decisión previamente adoptada por el magistrado Luis Barroso. "Lo que está en juego no son las decisiones políticas, sino el cumplimiento de la Constitución, y lo que se discute es el derecho de las minorías a fiscalizar el poder público, en el caso específico ante una pandemia que ya ha consumido 360.000 vidas en Brasil", ha agregado en su defensa de la comisión.

El Ministerio de Salud de China ha confirmado 25 nuevos contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas en el país, aunque son todos procedentes del país, por primera vez en días no ha sumado ningún contagio local del brote de la provincia de Yunnan.

Los gobiernos han acordado ahora restringir el uso y la duración del llamado 'pasaporte covid' y dejan claro que no es un documento de viaje, no quieren que pueda ser discriminatorio para las personas no vacunadas. Cada uno de los países se reserva la posibilidad de seguir imponiendo restricciones en sus fronteras. Un varapalo para los países más dependientes del turismo, como España.