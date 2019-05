La foto que debe abrirnos los ojos: La moda de escalar el Everest mata y lo convierte en un basurero

La moda de escalar el Everest cuesta vidas. Ya son cinco los turistas, que atraídos por la foto selfie en la cima más alta del mundo, han perdido la vida al no poder descender debido a la largas colas que ha provocado la ola de turistas que aprovecha la temporada alta y el buen tiempo. Los datos demuestran que la fiebre por el Everest no cesa. La pasada temporada se batió el récord de ascensiones al Everest: nada menos que 802 personas pisaron el techo del planeta y no parece que se tome conciencia de los riesgos que entraña. Convertir el Everest en un parque temático tiene consecuencias.