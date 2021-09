Más de 120.000 personas han sido evacuadas de Afganistán desde finales de julio, según la Casa Blanca. Ahora que Estados Unidos y sus aliados han terminado sus misiones de transporte aéreo, ha quedado claro que muchos afganos vulnerables se quedaron atrás. Y los que no pudieron salir del aeropuerto, comienza un éxodo a pie para dejar un país en el que temen la muerte o una vida entre burkas y opresión y miedo constante. Son familias que caminan kilómetros cruzando el desierto en la frontera con Pakistán. Toda una caravana humana con la que Europa no desea enfrentarse al optar porque sean los países fronterizos los que asumen la marea humana previo pago. Así, miles de afganos, entre ellos ancianos y mujeres embarazadas con bebés realizando este peligroso viaje. La única opción que les queda es a través de su frontera con Pakistán, aunque no deja de ser peligrosa.