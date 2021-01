Expulsan del colegio a una niña de 8 años por decirle a una compañera que estaba enamorada de ella

Delanie se llevó a Chloe a casa y la escuela le informó de que no debían regresar el viernes. Al día siguiente, según la versión de la madre, el director Joel Pepin la llamó por teléfono: el colegio terminaba la “asociación” con la familia y expulsaban también a su otro hijo, de cinco años, porque las creencias de ambos no estaban alineadas y no había discusión posible.