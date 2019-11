Alec Baldwin y su mujer pierden al bebé que estaban esperando

"Le dije que, después de todo, este bebé no iba a nacer... pero haremos todo lo posible para darle una hermanita otra vez. Estoy realmente devastado en este momento... No esperaba esto cuando hoy fui a mi cita médica. No sé qué más decir... Todavía estoy en estado de shock y no tengo todo esto muy claro. Por favor, no paparazzis... eso es todo lo que pido", finalizó, recibiendo poco tiempo después una lluvia de bonitos comentarios cargados de apoyo y cariño.

Una familia numerosa

Este no ha sido el primer aborto de Hilaria. Hace siete meses, la escritora anunció que estaba esperando otro bebé, pero poco tiempo después anunció que estaba sufriendo un aborto espontáneo, algo de lo que no se avergonzó ni pensó en esconder: "Siempre me prometí a mí misma que, si volviera a quedar embarazada, compartiría los detalles con vosotros desde el inicio, incluso si eso significa sufrir una pérdida pública. Siempre he sido muy abierta con vosotros sobre mi familia, mi estado físico, mis embarazos... y no quiero ocultaros esto, solo porque no sea algo positivo y brillante como el resto. Creo que es importante mostrar la verdad, porque mi trabajo es ayudar a las personas siendo real y abierto. Además, no me avergüenzo de experiencia. Quiero ser parte del esfuerzo para normalizar el aborto espontáneo y eliminar el estigma de él".