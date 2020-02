Un hotel atacado, 20 policías heridos, y varios destrozos en el primer día del Festival de Viña del Mar en Chile

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que se celebra en Chile no ha sido ajeno a las protestas que se viven en el país desde el pasado mes de octubre de 2019 y en su primer día de conciertos y actividades también se han vivido incidentes graves que se han saldado hasta el momento con destrozos en el mobiliario urbano, el ataque al Hotel O'Higgins, y al menos 20 agentes de Carabineros heridos .

Bajo el lema 'Sin Justicia No Hay Festival', una multitud de personas se concentró este domingo en los alrededores de la sede del Festival de Viña del Mar (Chile) para mostrarse en contra de su celebración en medio de la crisis social que vive el país, y protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad que trataron de dispersarlos. Las protestas han continuado por el centro de la ciudad hasta llegar a afectar a uno de los edificios más emblemáticos de Viña del Mar, el Hotel O'Higgings , cuya fachada ha sido dañada después de que los manifestantes la emprendieran con ella lanzando piedras y otros objetos contundentes. Este hotel, donde se alojan periodistas, público y trabajadores del evento, fue evacuado por seguridad , lo que generó problemas de traslado y obligó a cambiar la dinámica del festival.

De este modo, tuvo que ser aplazada la tradicional obertura artística de la noche inaugural del festival , cuya programación se extenderá hasta el viernes próximo. Lo que no sufrió variación fue el plato fuerte del primer día: el concierto de Ricky Martin y el de su compatriota Pedro Capó y el espectáculo del humorista Stefan Kramer . Ricky Martin, al hablar con la prensa, ha expresado su apoyo a las protestas que desde hace varios meses se están dando en todo Chile: "Hay que dejarles saber a los líderes de nuestros países qué es lo que necesitamos, siempre que lo hagamos de manera ordenada. Que Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo, donde hace falta que se nos escuche".

No obstante, y pese a los enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes en las inmediaciones del parque Quinta Vergara, en donde se halla el anfiteatro donde tienen lugar los conciertos, las autoridades han asegurado que se vive "plena tranquilidad" dentro del recinto y han invitado a los asistentes a acudir. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, ha hecho un llamamiento a todos aquellos que pensaban acudir al festival, explicando que los incidentes están teniendo lugar "a varias cuadras" del acceso al recinto, por lo que "no hay ningún inconveniente". En ese sentido, ha denunciado que los incidentes han sido llevados a cabo por "no más de 200 o 300 vándalos, que con una agresividad importante, están tratando de generar daños a cuatro cuadras de la entrada del Festival".