El vídeo del accidente de tráfico de Freddy Rincón muestra la fuerza del golpe que se llevó el coche en el que viajaba el exjugador del Real Madrid. En las imágenes se puede ver el impacto del autobús con el coche y deja claro que una de las dos partes no respetó las señales de tráfico. Según testigos del accidente, el coche en el que viajaba Fredy Rincón se saltó un semáforo en rojo .

"No es alentador el panorama. Estamos en las manos de Dios, ahora es él quien decide. Freddy ya salió de la cirugía, está muy delicado. No hay un buen presagio. Entró con un funcionamiento de cerebro del 4%, dicen que si se salva sería un milagro y puede quedar con una secuela muy grande", aseguró Hamilton Ricard, amigo personal del ex futbolista, después de hablar con los médicos que atendieron a Rincón.