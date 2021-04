Es tan raro que quizá no sea un gato: algunos dicen que podría ser un animal mitológico

En la foto publicada en Instagram se puede ver a un gatito de apenas unos días con la mitad de la cara de color pardo y la otra mitad de un tono más anaranjado . Los usuarios de la red social no han tardado en sorprenderse por el aspecto del gato expresando curiosidad y ternura. "Es adorable", "Mira, que raro!" - expresan algunos comentarios.

A pesar del interés despertado por los seguidores del centro de acogida, sus trabajadores ya han informado de que, por el momento, el animal no se encuentra disponible para su adopción. Algunos medios apuntan a que el gato no es realmente un gato si no que podría tratarse de una quimera. Entre los rasgos que distinguen a este animal mitológico hablan de que tiene "ojos de varios colores".