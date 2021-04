Una nueva variante de covid detectada en Japón despierta la preocupación por las vacunas

La mutación E484K, más conocida como 'Eek'

En el mes de marzo , la mutación 'Eek' fue detectada en alrededor del 7 0% de los pacientes de un hospital de Tokio , concretamente en el Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital. No obstante, ninguno de los afectados había viajado al extranjero ni había contacto con nadie que lo hubiera hecho, según un informe de los responsables.

Osaka, con cifras récord

El surgimiento de la nueva variante no solo se ha registrado en Tokio, también podría estar detrás del aumento de casos que se ha registrado en Osaka, con cifras récord, y las prefecturas de Hyogo y Miyagi, aunque las autoridades sanitarias no descartan que haya sido provocado por la variante británica. Cabe destacar que, en el hopital donde se detectó la variante 'Eek', no se detectó ninguno de la cepa británica.