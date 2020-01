Harry y Meghan: tú a Canadá y yo a Londres a cumplir mis compromisos…por ahora

Sonriente y de buen humor, el príncipe Harry ha cumplido con su función real convertido el jardín de Backingham en un campo deportivo. Harry no ha dudado en bromear con los niños. "Cuidad de la hierba o me meteré en problemas", De los problemas de verdad, ni palabra a los reporteros que le preguntaban sobre esa nueva vida en su república independiente. Megan también ha aprovechado sus días sin Harry para aparecer rodeada de mujeres canadienses que trabajan en empoderamiento y justicia social. No será por planes, porque parece que los proyectos se les acumulan.