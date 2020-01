Isabel II acepta el Megxit para que Harry y Meghan vivan la república independiente de sus vidas

Al final Isabel II tiró de diplomacia en el comunicado en un encuentro de alta tensión: "Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia. Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como familia joven. Si bien hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia. Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas. Por lo tanto, se acordó que habrá un período de transición en el que los Sussex pasarán tiempo en Canadá y el Reino Unido. Estos son asuntos complejos que mi familia debe resolver, y aún queda mucho trabajo por hacer, pero he pedido que se tomen decisiones finales en los próximos días".

Meghan y Harry son sin duda la pareja "pop" dentro de los Windsor. Venden como pocos. Ella como una estrella de la televisión y él como uno de los miembros más queridos de la Familia Real, gamberro, espontáneo y jovial. La manera en la que sonríen, en la que posan, en la que se mueven y en la que se miran Enrique y Meghan desde luego no es la propia de una dinastía monárquica centenaria. Ellos mismos son conscientes y lo quisieron subrayar en su comunicado de despedida: "Queremos crear, dijeron, un nuevo papel progresista dentro de la institución".

El contraste con la pareja de sucesores al trono, Guillermo y Catalina, mucho más discretos y tradicionales es obvio. De hecho, el hermano mayor ha dejado claro que no puede proteger más al pequeño al que le advirtió que se tomara su tiempo para casarse. Enrique y Meghan quieren esa libertad, quieren independencia económica y quieren olvidarse de los focos y del acoso de los tabloides.

El problema es que la República Independiente de Sus Vidas, no parece un objetivos fáciles. Primero, seguirán viviendo en una casa pagada con dinero público: tres millones. Y su autonomía financiera dependerá de que sigan bajo los focos ya sea en los trabajos como actriz de Meghan o en los actos de representación de Enrique. En cuanto a la prensa sensacionalista, los tilda ya de "niñatos consentidos" y a partir de ahora fiscalizará mas que nunca todos sus pasos. Así que si lo que querían era menos focos, lo tendrán complicado.