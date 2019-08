"Solo tengo en la cabeza a los niños que no salvé", así vivieron lo sucedido los héroes del tiroteo de Texas

Patrick Crusius sembró el terror cuando este pasado sábado se adentró en un centro comercial de Texas para acabar con la vida de aquellos a los que se encontrara a su paso. En medio de ese caos estaba Glendon, un soldado que se encontraba fuera de servicio cuando un niño desesperado se acercó a la tienda donde estaba comprando para alertar de que había un tirador en el centro comercial. El militar corrió para quitar de la trayectoria del tirador a todos los niños que pudo, pero para Glendon no fue suficiente: “Solo tengo en la cabeza a los niños que no salvé y las familias que se han perdido. Eso me duele y ya es parte de mi”.