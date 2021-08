Un hombre mata a su hija de cuatro meses porque no paraba de llorar

En un principio, la Policía detuvo a Jordan Lee por intento de asesinato ya que tras ser interrogado había dicho que la niña se había caído del sofá. Sin embargo, un patólogo del Ministerio del Interior, reveló que la pequeña falleció como consecuencia de una lesión traumática en la cabeza que no podría haber sido causada por mero accidente; sino que probablemente se debió a un fuerte zarandeo y un golpe posterior. Cuando Jordan Lee supo esta versión, cambió su testimonio y contó que la pequeña había sufrido un segundo accidente cuando la subió al piso de arriba.

Durante el juicio, el jurado no creyó que la pequeña sufriese dos accidentes y declaró a Lee culpable del asesinato de su hija. El viernes, el juez del Tribunal de la Corona de Preston le condenó a cadena perpetua con un periodo mínimo de 16 años para ser elegible para la libertad condicional.