Un hombre no puede despedirse de su mujer tras ser detenido por exceso de velocidad cuando iba al hospital

En Ciudad del Cabo, Sudáfrica , la historia de un hombre de 70 años ha conmocionado a toda la población. Arnold Tembo no pudo despedirse de su mujer, que estaba gravemente enferma, debido a un control policial.

Joan, la mujer de este ciudadano , enfermó de coronavirus y las secuelas le dejaron en estado crítico. La pareja llevaba más de un mes sin verse debido a las restricciones por la pandemia en los hospitales, y la salud de la mujer no dejó de empeorar.

A pesar de la petición del hombre de que diesen el alta a su esposa para pasar sus últimos momentos con ella, debido a su estado crítico los doctores rechazaron esta propuesta. Pero esta decisión no paró a este hombre que, dispuesto a todo, no se resignó y decidió ir a verla a toda velocidad, ya que los pronósticos de los médicos no le daban mucho tiempo.