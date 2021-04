La crisis sanitaria del coronavirus en India: "Mueren en horas y los vacunados están en el hospital"

Iker Jiménez analiza en Horizonte la bomba vírica del covid en La India

La celebración del Kumbh Mela, el miedo a las vacunas y el populismo dan alas al covid

La relajación en el uso de mascarillas, la escasa vacunación y la soberbia ante el covid se pagan con récord de muertes

Sí, hay miedo. Muchas imágenes que se repiten incluidos los errores de unos políticos que una vez más no supieron decir que no a las celebraciones en el Ganges de dos millones de personas -que el Gobierno no se atrevió a parar- y una campaña electoral. Como si de un revival funesto se tratara de nuevo en Italia se han vuelto a detectar 23 positivos de un vuelo procedente de Delhi lo que ha obligado a más de 200 personas en cuarentena en hoteles covid. En Vigo la sospecha está latente con un barco -una vez, como en la primera ola si recordamos los cruceros- en cuarentena. Todo en medio de la polémica sobre la primera dosis de AstraZeneca contra la nueva variante que doctoras que conviven con el virus in situ como Amaia Foces, ponen en duda. Las imágenes de crematorios en la calle sorprenden al mundo.

José Alcamí, jefe de laboratorio en Instituto de Salud Carlos III ha hablado de una tormenta perfecta. Primero una falsa sensación de confianza con el 40% de la población inmunizada, una escasa vacunación promovida por el miedo que ha provocado, eventos sociales masivos. Relajación en el uso de las máscaras como bien explicó Javier Moro, periodista. "Los gobiernos populistas como el de India no ayudan, con un nacionalismo exacerbado, que han presumido de solventar la primera ola". Tampoco lo hace el mercado negro que impera en el país.

Jaume SanLlorente, Fundador y Director General de la ONG Sonrisas de Bombay en India explica in situ la realidad de una India colapsada cuyas cifras pueden ser mucho mayores de lo pensado. "Se pasa en horas de estar bien a morirse, la nueva cepa deja en el hospital a personas que han recibido las dos dosis de la vacuna". Alcamí, no obstante, considera que el suero de vacunados sí funciona con esta variante del covid.

No hay que olvidar que la India es una potencia en medicamentos y un gran productor de vacunas. Hablamos de un país de 1.400 millones de personas, en la que cada año nace el equivalente a la población española. El coronavirus impacta en la India a la gente joven, mientras parte de la clase pudiente huye del país, aunque en zonas pudientes en la India el virus también hace estragos. Otro elemento que no ayuda es la alta temperatura en la India que puede subir a los 50 grados, como relata Moro y un país superpoblado. No considera Alcamí que la incineración constante en India genere problemas.

¿Esta variante es causa o consecuencia? Es la pregunta que lanza al aire Alcamí, dejando claro que este virus tiene una capacidad de mutación limitada. Lo que hay que evitar es la transmisión. La variante india se descubrió el pasado 5 de octubre y ha causado estragos, por lo que no se entiende que España no haya puesto en marcha ya un aislamiento respecto a India. Alcamí ha señalado que han sido las conductas de las poblaciones más que las características de la variante las que preocupan. No entienden los expertos de Horizonte por qué las cuarentenas de los viajeros cuyo país de inicio hacia España sea la República de India, se harán desde el 1 de mayo.

María López, profesora en la India, ha relatado a Iker cómo tras pasar en Bombay la primera hora con un confinamiento de seis meses. Ahora, tras unos meses tranquilos, ha estallado la segunda ola. María se puso la vacuna, pero en Bombay empezaron a anunciar que si había más de cinco casos las torres se cerraban. "Vimos otra vez que se repetiría en confinamiento". María dejó Bombay para ir a un lugar más pequeño y seguro: Goa. Reconoce que hay familias enteras contagiadas incluido niños.

India bate récords en casos y muertes de coronavirus

India ha notificado este jueves nuevas cifras máximas de casos y muertos por coronavirus, rozando los 380.000 pacientes y los 3.700 decesos, en una jornada en la que el país asiático ha superado además el umbral de los 18 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad indio ha indicado en su último balance, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, que durante las últimas 24 horas se han registrado 379.257 casos y 3.645 fallecidos, lo que eleva los totales a 18.376.524 y 204.832, respectivamente. El coronavirus no da un respiro y el repunte de casos diarios ha sido drástico al sumar más de 300.000 casos diarios durante los últimos ocho días. Las estimaciones indican que estos datos se pueden multiplicar por diez, y una tasa de positividad fuera de control, en el 21%.

El Ministerio ha detallado que el 72 por ciento de los casos notificados durante el último día corresponden a diez estados del país, con Maharashtra --donde se encuentra Bombay-- nuevamente a la cabeza, con 63.309 contagios. Por detrás figuran Karnataka y Kerala, con 39.047 y 35.013, respectivamente. En esta línea, ha confirmado también que Maharashtra es el estado que cuenta con más casos activos, con 675.451, seguido en este caso por Karnataka y Uttar Pradesh, que cuentan con 328.903 y 300.041, respectivamente. Maharashtra ha sido también el estado con más muertos durante el último día, con 1.035, seguido de la capital, Nueva Delhi, con 368.

La situación en India ha hecho saltar las alarmas a nivel nacional e internacional, con varios países ofreciendo ayuda a Nueva Delhi para hacer frente a la presión en su sistema sanitario, en medio de las críticas al primer ministro, Narendra Modi, por la gestión de la pandemia.

A ello se suma que, pese a este contexto, los procesos electorales han continuado en marcha, como el que se celebra este jueves en el estado de Bengala Occidental, pese a algunos llamamientos a favor de un aplazamiento para evitar aglomeraciones que puedan favorecer una mayor propagación del virus. En este contexto, el viceportavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Farhan Haq, ha indicado que la coordinadora residente del organismo en India, Renata Lok Dessallien, está "dando apoyo a la respuesta de las autoridades a la pandemia con equipamiento y suministros".