Un único hospital para atender a un millón de personas en medio de la guerra en Yemen

Cada mes, se reciben unos 5.000 pacientes, alrededor de la mitad de los cuales son consultas externas que deberían haberse realizado en los centros de salud primaria . Además, el hospital atiende unos 800 partos al mes, el 20 por ciento por complicaciones como resultado de la falta de chequeos y de controles prenatales. Cardellach ha afirmado que, “el personal de MSF también ha constatado un aumento de los casos de malnutrición, en buena medida por el aumento de la población en la zona, pero también porque los yemeníes, han perdido sus medios de subsistencia y no pueden hacer frente a los elevados precios de los alimentos básicos”.

La dificultad para llegar al hospital

La coordinadora ha explicado que no todos los que necesitan atención médica consiguen llegar al hospital de Abs. "Hay gente atrapada en zonas de guerra o que viven muy lejos y no pueden costearse el viaje hasta el hospital", lamenta la responsable de MSF, que reconoce que aunque les gustaría, "no podemos llegar a todo el mundo". Además, ha añadido que es una situación demasiado complicada ya que después de cuatro duros años hay yemeníes que viven en condiciones completamente deplorables y necesitan ayudan para poder subsistir.