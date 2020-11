La forma en la que Hugo se enteró de la noticia de su hermano fue un tanto insólita: "Me fui a comprar cigarrillos y el vendedor me dijo condoglianze (condolencias, en italiano). Le dije gracias, pero no entendía qué me estaba diciendo. Le pagué y me fui. En el coche sonó el teléfono y mi hija desde Miami me preguntó dónde estaba. Le pregunté qué pasaba y ella empezó a llorar. Me dijo que aparcase porque tenía que darme una noticia. Le pregunté si estaba embarazada y me contestó 'no, papá, murió el tío'".